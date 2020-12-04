أكد وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، عبد المجيد عطار مساء الخميس إن قرار دول "أوبك +" القاضي بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط بـ 500 ألف برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021 بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا ، هو قرار يرضي جميع المشاركين في إعلان التعاون .

وقال عطار في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبك وخارج أوبك المنعقد الخميس بتقنية التحاضر عن بعد : " بعد مفاوضات عديدة ، اقترحت كل من الجزائر والكويت وأذربيجان زيادة إنتاج النفط لدول أوبك + بـ 500.000 برميل في اليوم اعتبارا من يناير المقبل بدلا من المرور مباشرة إلى الزيادة المقررة في اتفاق أفريل الفارط والمقدرة بـ 2 مليون برميل في اليوم، وهو اقتراح يرضي كل الدول المشاركة في إعلان التعاون ".

وأوضح رئيس مؤتمر أوبك أنه تقرر أيضا عقد سلسلة من الاجتماعات كل شهر بداية من فيفري المقبل ثم مارس وأفريل لمتابعة أوضاع سوق النفط والوصول تدريجيا إلى تطبيق زيادة الإنتاج بـ 2 مليون برميل .

وكانت قد اتفقت الدول الثلاثة والعشرين (23) الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها ، اليوم الخميس ، على الحد من زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير 2021 مقابل ما يقارب 2 مليون برميل في اليوم المخطط له في البداية.

وتم الإعلان عن هذا القرار الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الثاني عشر (12) المغلق لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها المعروفة بمجموعة "أوبك+"، والذي ضم الدول الموقعة على بيان التعاون، المنعقد يوم الخميس عبر تقنية الفيديو.

وجاء في البيان النهائي لمنظمة الأوبك أنه "وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات لعام 2021، اتفق المشاركون في الاجتماع على تجديد الالتزام الحالي بموجب القرار الذي نص عليه بيان التعاون، الصادر في 12 أفريل 2020، والمعدل في يونيو وسبتمبر 2020، لاسترداد 2 مليون برميل يوميا في السوق، مراعاة لظروف السوق". كما قررت الدول الموقعة على بيان التعاون، تعديل الإنتاج طوعا، بداية من يناير 2021، بمقدار 0.5 مليون برميل في اليوم، من 7.7 مليون برميل في اليوم إلى 7.2 مليون برميل". واتفقوا أيضا على عقد اجتماعات شهرية، بداية من يناير 2021، لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر الموالي.

وجدد الاجتماع كذلك الالتزام المستمر للدول المنتجة المشاركة في بيان التعاون لتحقيق استقرار السوق والمنفعة المتبادلة بين الدول المنتجة وإمداد فعال واقتصادي وآمن لفائدة المستهلكين وفائدة عادلة من رأس المال المستثمر. كما تم التذكير بالقرار الذي اتخذته جميع الدول المشاركة في بيان التعاون خلال الاجتماعات الاستثنائية لشهر أفريل 2020 القاضي بتعديل الإنتاج الإجمالي للنفط الخام وكذا القرارات التي اتخذت بالإجماع في اجتماعات السادس من جوان 2020.