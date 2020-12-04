رفع مساء الخميس الحجب الذي كان مفروضا على عدة مواقع إلكترونية في الجزائر الأربعاء، باستثناء موقع "قصبة تريبون" الذي أسّسه الصحفي المسجون خالد درارني.

وبقي الحجب مفروضًا على "قصبة تريبون"، وهو موقع إخباري وطني أسّسه عام 2017 درارني الذي حكِم عليه في سبتمبر بالسجن سنتين.

وتعرّضت مواقع إخباريّة عدّة للحجب في 2020، بينها "راديو آم" و"مغرب إيمرجنت" و"إنترلين" و"لافان غارد" و"كل شيء عن الجزائر".

ورُفِع الحجب الخميس عن "مغرب إيمرجنت" و"راديو آم".