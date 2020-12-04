تسبب حادث اختلاط الماء بالبنزين في محطة نفطال الخروبة بالعاصمة، ليلة أمس الخميس بتعطيل العديد من السيارات دقائق قليلة قبل بداية الحجر الصحي مما أثار استياء وسط المواطنين، أين قاموا بتبليغ مصالح الشرطة والجهات المعنية لتحديد المتسبب في ذلك.

من جهتها مؤسسة نفطال، أكدت على أنه ليس اختلاط لنوعين من البنزين بل تواجد كمية من الماء داخل الوقود وفي ذات الصدد أوضحت نفطال، بأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير ودفع التكاليف للمتضررين مع فتح تحقيق خبرة.