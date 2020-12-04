أفادت الحماية المدنية لولاية بومرداس، اليوم الجمعة، أن أعوانها تمكنوا من إنقاذ عائلة تتكون من خمسة أفراد ليلة الخميس إلى الجمعة بسبب تسرب الغاز داخل المسكن بحي شارب عودو بخميس الخشنة.

وحسب خلية الإعلام للحماية المدنية لبومرداس، فإن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية لخميس الخشنة أفضى إلى إنقاذ عائلة بكاملها تتكون من الوالد والوالدة وثلاثة أطفال من الموت المحقق، حيث وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء وتم إسعافهم.