أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول لتلمسان، أمس، شخصين عمرهما 42 و58 سنة متورطين في قضية تهريب كمية كبيرة من المواد التبغية.

وتمت العملية بعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، لمسكن المشتبه فيهما من طرف مصالح الشرطة، ليتم حجز 13188 وحدة جمرة الشيشة أجنبية الصنع من مختلف الأنواع، وكذا 5536 كيس "شمة". كما حجزت الشرطة 1110 علبة من مختلف أنواع السجائر و1000 ولاعة و1040 كيس من مادة الشمة المقلدة ومنتهية الصلاحية مع إنعدام الفوترة.

وحولت الشرطة المشتبه فيهما والمحجوزات إلى مقر الأمن الحضري بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز إجراء ملف قضائي في حقهما ليتم تقديمهما يوم أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.