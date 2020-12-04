ستقام مقابلة النصر الليبي (بطولة ليبيا/ القسم الأول) وشباب بلوزداد الجزائري، لحساب مقابلة العودة من الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، يوم الأحد بملعب "بيترو سبور" بالعاصمة المصرية القاهرة ابتداء من الساعة الـ (17:00) بتوقيت الجزائر، حسب ما أفاد به بيان الفريق العاصمي مساء أمس الخميس.

وأوضح فريق شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك" أنه:" بناء على طلب مقدم من الفريق الليبي، قررت الكونفدرالية الإفريقية للعبة تغيير مكان إجراء هذه المواجهة، التي ستقام في نهاية المطاف يوم الأحد بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة ابتداء من الساعة الـ 17:00سا بتوقيت الجزائر، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بملعب الشرطة بالقاهرة على الساعة الـ 13:45 سا بتوقيت الجزائر، وذلك بسبب عدم جاهزية الأرضية".

ومعلوم ، أنّ فريق شباب بلوزداد كان قد فاز بالمقابلة الأولى التي جرت يوم الأحد المنصرم بملعب 5 جويلية بنتيجة (2-0).

ويتنقل ممثل الجزائر، اليوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر رحلة خاصة، علما أن الفريق الليبي قد منع من اللعب بقواعده لأسباب أمنية.

وتحسبا لهذه المواجهة الثانية، وجه المدرب فرانك دوماس الدعوة لـ 19 لاعبا، وهي التشكيلة التي غاب عنها كل من لاعبي وسط الميدان بلال تاريكات وحسين سالمي والمهاجم خالد بوسيليو، بسبب الإصابة.

وتدار هذه المقابلة، من قبل طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي نعيم حسني بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل و أمين برك الله.

وفي حالة التأهل، سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور الأول من هذه المنافسة القارية، الفائز من المواجهة المزدوجة بين حرس الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني ( مقابلة الذهاب 2-1).

وستقام مقابلة الذهاب يوم 22 أو 23 ديسمبر، فيما تقام مقابلة العودة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.