تمكن عناصر الشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري الثاني بعين البيضاء بأمن ولاية أم البواقي من حجز أجهزة حساسة تستعمل في نشاط البث التلفزي دون رخصة وتوقيف شخصين متورطين في القضية، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر تحصيل عناصر الأمن لمعلومات مفادها قيام أشخاص مجهولين بإنشاء مركز خاص بالبث التلفزي بمدينة عين البيضاء حيث يقومون ببث أرضي لقنوات مشفرة ذات طابع رياضي وثقافي وغيرها وفق تردد معين وعلى أي قمر صناعي مقابل مبالغ مالية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم التمكن من تحديد مركز هذا البث المتمثل في سطح علوي لسكن تم استغلاله لنصب عدة هوائيات منها المستقبلة ومنها المرسلة للترددات كما تم تحديد هوية مالك هذا العقار بالإضافة إلى تحديد مكان المحل التجاري المستغل لتسويق البطاقات الإلكترونية الخاصة بهذا البث وهوية صاحبه وفقا لذات المصدر.

وأضاف بأنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش المسكن والمحل التجاري حيث ضبطت بداخلهما تجهيزات إلكترونية متطورة تستعمل في البث الأرضي على غرار هوائي إلكتروني كبير الحجم وهوائيات مقعرة لاقطة وأجهزة إلكترونية لفك تشفير القنوات بالإضافة إلى أجهزة استقبال القنوات وبطاقات إلكترونية خاصة بأجهزة استقبال القنوات.

وقد أنجز للمشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية "حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وممارسة نشاط بث تلفزي دون رخصة" قدما بموجبه أمام النيابة المحلية بعين البيضاء.