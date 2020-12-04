سيكون ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، جاهزا لاحتضان مقابلات كرة القدم ، بداية من شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من عملية إعادة التهيئة التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر و التي خصصت أساسا لإصلاح الأرضية.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) ، اليوم الجمعة، في بيان مقتضب "ملعب الشهيد مصطفى تشاكر سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل، وسيكون قادرا على استقبال مقابلة الجولة الأخيرة للمنتخب الوطني ضدّ منتخب بوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ".

ومعلوم، أنّ أرضية ملعب مصطفى تشاكر كانت قديمة نسبيا، الأمر الذي استدعى إعادة تهيئتها، خاصة وانّ هذا الملعب كان الميدان المفضل لـ"الخضر" في السنوات العشر الأخيرة.

و أضافت الاتحادية، أنه " بفضل أشغال إعادة التهيئة هذه، ستسترجع أرضية ملعب مصطفى تشاكر ألوانها، لتكون هذه المنشأة الرياضية قادرة مجددا على احتضان مقابلات أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي".

وفي انتظار الانتهاء من الأشغال و تسليم الملعب، سيلعب المنتخب الوطني الذي قطع - قبل الآوان - تأشيرة تأهله إلى كاس إفريقيا 2021 بالكاميرون, بملعب المركب الاولمبي 5 جويلية (الجزائر).