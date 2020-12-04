لم يلعب لقاء مولودية الجزائر - بوفالو دي بورغو (البنين)، المقرر اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية لحساب الدور التمهيدي (إياب) لرابطة أبطال إفريقيا "في التاريخ المحدد"، وسيتم دراسة الحالة من طرف لجنة تنظيم منافسات الأندية، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف".

وأشارت الهيئة القارية عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي: "في إطار الدور التمهيدي (إياب) لرابطة أبطال إفريقيا، لن يلعب لقاء مولودية الجزائر - بوفالو دي بورغو، في تاريخه المحدد. وحسب مسؤولي النادي البينيني، لم يتمكن فريقهم الالتحاق بالجزائر بسبب غياب الرحلات الجوية بين البلدين".

وخلال مباراة الذهاب التي أجريت يوم السبت الماضي في بورتو نوفو، نجحت المولودية في العودة بنتيجة التعادل (1-1) أمام الفريق البينيني.

واختتم بيان "الكاف": "سيحول الملف إلى لجنة تنظيم منافسات الأندية وتسيير نظام منح الإجازات الأندية التي ستتخذ القرار".

وتنقلت إدارة "العميد" إلى مطار الجزائر الدولي لاستقبال وفد النادي البينيني يوم الأربعاء وكذا الخميس، الذي كان منتظرا عبر رحلة من باريس، لكن فريق بوفالو دي بورغو لم يظهر له أثر.

في حال التأهل، سيواجه مولودية الجزائر في الدور المقبل الفائز في المواجهة المزدوجة بين نادي مالانديج (زنجبار) والصفاقسي التونسي (ذهاب: 0-5). تقام مباراة الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر، بينما تلعب مباراة الإياب في 5-6 جانفي 2021.