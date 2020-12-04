أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، أن ثلوج ستتساقط على عدة ولايات من الوطن غدا السبت.

وسيبلغ سمك الثلوج المتساقطة ما بين 10 إلى 15 سم، وستمس المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها الـ1000 متر.

وحسب نفس النشرية فإن الولايات المعنية هي: جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، شمال البيض، شمال الأغواط، سعيدة، تيارت، شمال الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، ومسيلة.

وتستمر مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة من الساعة الثالثة صباحا إلى غاية السادسة مساءا من يوم غد السبت.