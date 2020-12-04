يواصل منحى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منحاه التنازلي خلال هذا الأسبوع، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وشهد العدد اليومي لحالات الإصابة المسجلة في 24 ساعة انخفاضا من 1009 حالة يوم الأحد الماضي إلى 803 حالة اليوم الجمعة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، ما يبين التحسن الملحوظ الذي تعرفه الحالة الوبائية خلال الـستة أيام الماضية.

وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و12 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 23 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 86730 حالة.

بدوره انخفض عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وبلغ اليوم 12 حالة (16 حالة يوم أمس)، ما رفع العدد الإجمالي إلى 2492 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 56079 بعد إحصاء 541 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 40 مريضا حاليا في العناية المركزة.