منع أولياء دوار القناصبية ببلدية الڨطار في غليزان أبناءهم الذين يفوق عددهم المائة تلميذ من الدراسة نهار أمس الخميس، بسبب انعدام التدفئة بقاعات الدرس،أو بالأحرى رفضوا المدافئ القديمة التي تشتغل بمادة المازوت، والتي حسب زعمهم سببت الحساسية للمتعلمين، بالإضافة إلى الأوساخ التي تنجم عنها ورائحة المازوت التي لا تطاق.

كما طالبوا، في ذات الوقت، بالمدفآت التي تشتغل بالغاز.

في هذا الصدد، أسرع رئيس البلدية إلى عين المكان، رفقة مختلف السلطات المحلية واحتوى الوضع، بإصغائه إلى انشغالات الأولياء، أين وضح لهم أن مشروعا قيد الانجاز سيمس مدرستهم،وهذا بتزويدها بالغاز الطبيعي قبل نهاية السنة.

وكحل أولي أحضر المجلس البلدي للمدرسة المدافئ التي تشتغل بالكهرباء وقد وعد بالمناسبة الأولياء على عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل.