هدد المدرب الحالي لاتحاد بلعباس ليامين بوغرارة مساء الجمعة وبعد فترة وجيزة من نجاح فريقه في العودة بنتيجة التعادل الإيجابي من ملعب 20 أوت 55 بيرج بوعريريج أمام الأهلي المحلي مجدداً برمي المنشفة والانسحاب من على رأس العارضة الفنية لنادي المكرة ، وذلك على خلفية ما أسماه بالتاخر الكبير الحاصل في استخراج إجازات العناصر الجديدة التي تم انتدابها من قبل إدارة إتحاد بلعباس خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وقال المدرب المعني في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الاولى "بأن بقاءه في منصبه يبقى أشبه بالمستحيل وسط الظروف الراهنة" في إشارة ضمنية من المتحدث إلى إشكالية الإجازات العالقة وهو الذي تحدث عن تحوله من مدينة برج بوعريريج صوب مقر سكناه الكائن بمدينة عين مليلة مساء يوم الجمعة ، في إنتظار ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا.

وكان عدد من مسيري اتحاد بلعباس ممن رافقوا الفريق في سفريته إلى البرج قد حاولوا جاهدين لإقناع الحارس الدولي الأسبق بضرورة العدول عن قرار الإنسحاب ، وسط حديث عن تمكن هؤلاء من التخفيف من حدة الغضب التي سيطرت على بوغرارة.