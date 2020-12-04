النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدمK التي لعبت اليوم الجمعة:

الجمعة:

جمعية عين مليلة 2 - نجم مقرة 1

أهلي برج بوعريريج 1 - اتحاد بلعباس 1

نادي بارادو 2 - شباب قسنطينة 2

مولودية وهران 0 - شبيبة القبائل 0

السبت:

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي (14:00)

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (14:00)

وفاق سطيف - سريع غليزان (15:00)

جمعية الشلف - وداد تلمسان (16:00)

المقابلات المؤجلة :

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة.