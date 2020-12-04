المحترف الأول: النتائج الجزئية للجولة الثانية

رياضة
4 ديسمبر 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدمK التي لعبت اليوم الجمعة:

 

الجمعة:

جمعية عين مليلة  2 -  نجم مقرة  1   

أهلي برج بوعريريج  1 -  اتحاد بلعباس 1  

نادي بارادو 2 - شباب قسنطينة 2

مولودية وهران 0 - شبيبة القبائل 0

 

السبت:

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي (14:00)

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (14:00)

وفاق سطيف - سريع غليزان  (15:00)

جمعية الشلف - وداد تلمسان  (16:00)

 

المقابلات المؤجلة :

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة.

        

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