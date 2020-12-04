المحترف الأول: النتائج الجزئية للجولة الثانية
رياضة
4 ديسمبر 2020 () - إ.ب/وأج
النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدمK التي لعبت اليوم الجمعة:
الجمعة:
جمعية عين مليلة 2 - نجم مقرة 1
أهلي برج بوعريريج 1 - اتحاد بلعباس 1
نادي بارادو 2 - شباب قسنطينة 2
مولودية وهران 0 - شبيبة القبائل 0
السبت:
اتحاد بسكرة - نصر حسين داي (14:00)
شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (14:00)
وفاق سطيف - سريع غليزان (15:00)
جمعية الشلف - وداد تلمسان (16:00)
المقابلات المؤجلة :
مولودية الجزائر - أولمبي المدية
شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة.