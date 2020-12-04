أفاد عبدات يوسف الملازم الاول رئيس خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة انه تدخلت امسية الخميس إلى زوال الجمعة إسعافات المركز المتقدم 140 مسكن ببلدية البويرة في حادثين، الأول من أجل حادث اختناق بالغاز بحي 56مسكن على الساعة 14و23د خلف وفاة امرأة " الضحية ق. ف 72سنة " وجدت متوفية في المنزل نقلت من طرف أفراد الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة .

وحسب ذات الملازم الاول، وفي نفس السياق، وفي تدخل آخر ثاني لنفس المركز و على الساعة 14و 30د من أجل حادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون بحي 200 مسكن لبلدية البويرة.

خلف الحادث 7 حالات تتراوح أعمارهم بين سنة و 65 سنة لهم صعوبة في التنفس، اثنين منهم نقلو من طرف الخواص و 5 من طرف الحماية المدنية إلى استعجالات مستشفى البويرة و هم في حالة صحية جيدة .

و أضاف الملازم الاول يوسف مع هذا الحادث ترتفع الحصيلة إلى 26 حالة اختناق بالغاز منهم حالة وفاة .