أعلنت بلدية نابولي، يوم الجمعة، بشكل رسمي عن تغيير اسم ملعب سان باولو الخاص بالنادي الواقع في جنوب إيطاليا إلى دييغو أرماندو مارادونا.

وكان عمدة المدينة الإيطالية قد اقترح بعد ساعات من وفاة أسطورة كرة القدم تغيير إسم ملعب سان باولو، وذلك للعشق الجماهيري الذي يحظى به مارادونا نظير ما حققه من ألقاب تاريخية للنادي.

وتم تغيير اسم ملعب نابولي رسميًا إلى "دييغو أرماندو مارادونا"، بموجب قرار اتخذته بلدية نابولي، بعد عشرة أيام من وفاة النجم الأرجنتيني الذي ارتدى ألوان نابولي بين عامي 1984 و1991.

وكان مارادونا قد فارق الحياة مساء الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد معاناة النجم الأرجنتيني من مشاكل صحية عديدة خلال الفترة الماضية.