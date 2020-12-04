وصلت بعثة شباب بلوزداد المكونة من 36 عضوا بينهم 19 لاعبا وعلى رأسهم المدير العام للنادي إلى العاصمة المصرية القاهرة في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم في رحلة خاصة مباشرة دامت أربع ساعات، حسب ما أفادت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي في "الفايسبوك".

وكان في استقبال البعثة سفير الجزائر بمصر محند صلاح لعجوزي، حيث من المنتظر أن يقيم الوفد في فندق "تريانف" بمنطقة التجمع الخامس الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن ملعب بترو سبورت الذي سيحتضن اللقاء أمام النصر الليبي هذا الأحد.

كما يرافق محمد هاشم رئيس رابطة عين تيموشنت الشباب في سفريته كممثل للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وسيجري الشباب أول حصة تدريبية مساء اليوم قبل المران الأخير غدا على ملعب بيتروسبورت.