بعثة شباب بلوزداد تصل إلى القاهرة
رياضة
4 ديسمبر 2020 () - إسلام.ب
وصلت بعثة شباب بلوزداد المكونة من 36 عضوا بينهم 19 لاعبا وعلى رأسهم المدير العام للنادي إلى العاصمة المصرية القاهرة في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم في رحلة خاصة مباشرة دامت أربع ساعات، حسب ما أفادت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي في "الفايسبوك".
وكان في استقبال البعثة سفير الجزائر بمصر محند صلاح لعجوزي، حيث من المنتظر أن يقيم الوفد في فندق "تريانف" بمنطقة التجمع الخامس الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن ملعب بترو سبورت الذي سيحتضن اللقاء أمام النصر الليبي هذا الأحد.
كما يرافق محمد هاشم رئيس رابطة عين تيموشنت الشباب في سفريته كممثل للاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وسيجري الشباب أول حصة تدريبية مساء اليوم قبل المران الأخير غدا على ملعب بيتروسبورت.