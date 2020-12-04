قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرنسا تعيش مرحلة خطيرة في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول، نقلتها وكالة "الأناضول".

وأضاف: "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت".

ولفت أردوغان إلى أن فرنسا لن تتخلص من احتجاجات ما يعرف بـ"السترات السفراء" طالما بقي ماكرون في السلطة، لافتا إلى أنها قد تتفاقم بشكل أكبر.

وتطرق إلى مواقف فرنسا المتعلقة بالنزاع في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، وانتقد قرار التوصية الصادر عن البرلمان الفرنسي للاعتراف بـ"قره باغ" دولة مستقلة.