تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، بقرية سعيد عبيد جنوب مقر بلدية البويرة، من إنقاذ ستة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة يوسف عبدات ، فإن إسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت في حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ، بقرية سعيد عبيد في حدود الساعة 7و 36 دقيقة، الحادث خلف اختناق أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين شهرين و 60 سنة حيث تم نقلهم من طرف الحماية المدنية بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى المستشفى.