كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن تواريخ الجولة الثالثة والرابعة من منافسات المحترف الأول.

وستلعب الجولتان 3 و4 ما بين 11 و19 من ديسمبر الجاري فيما ستلعب ثلاث مباريات متأخرة على النحو التالي: 8 ديسمبر 2020 : اتحاد بلعباس- مولودية الجزائر، 15 ديسمبر 2020 : جمعية عين مليلة ـ شباب بلوزداد، مولودية الجزائر- أولمبي المدية، شباب بلوزداد- وشبيبة سكيكدة/ لم يحدد.

وحسب المصدر ذاته فإن برمجة هذه المباريات جاء بعد استشارة ممثلين عن شباب بلوزداد ومولودية الجزائر المشاركين في منافسة رابطة أبطال إفريقيا ، وتم برمجة اللقاءات المتأخرة تفاديا لتراكم المواجهات ومن أجل المحافظة على سيرورة مباريات البطولة.

وتستكمل الجولة الثانية اليوم بإجراء أربع مواجهات.