تنظم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تندوف قافلة تضامنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق الظل عبر إقليم الولاية، حيث تم خلالها تقديم كراسي متحركة وهدايا متنوعة على هؤلاء في منازلهم ومقر سكناهم.

وتجري العملية تحت مرافقة الفرقة التقنية المتعددة التخصصات لقطاع النشاط الاجتماعي المتكونة من المختصين النفسانيين والاجتماعيين والمربين والمعلمين وجمعية المسعفين للإغاثة، وستمس العملية كل الأحياء والقرى البعيدة عن مقر الولاية كحاسي منير وحاسي خبي وأم العسل، وقد استحسن الأشخاص المستفيدون هذه المبادرة التي اعتبروها الأولى على مستوى الولاية.