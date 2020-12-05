سيجري حارس وفاق سطيف خيري برقي عملية جراحية على مستوى أصابع اليد.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق الرياضي السطايفي فإن العملية المقررة يوم الثلاثاء القادم تأتي بسبب عدم شفاء الحارس السابق لشباب بلوزداد من الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر الإعدادي الذي أجراه النادي بعنابة.

وأضاف المصدر أنه سيغيب عن زملائه لفترة شهر كامل من تاريخ العملية. وبخصوص المباراة المنتظرة لوفاق سطيف عشية اليوم أمام سريع غليزان بملعب 8 ماي 1945 فإن المدرب نبيل الكوكي سيكون محروما من خدمات كل من : توري ، برباش ومرباح بسبب الإصابة في حين سيغيب بوقلمونة لظروف عائلية طارئة.

وبعد رفع التجميد عن منصبه في الشركة قام المدير الرياضي فهد حلفاية بتعيين عبد الحكيم سرار مستشارا رئيسيا للنادي وناطقا رسميا باسمه.

