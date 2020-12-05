قالت المديرية الفنية عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائر لكرة القدم أنها لم تستبعد أي شخص من الدورة التكوينية المخصصة للمدربين من أجل الحصول على شهادة تدريبية من صنف "أ". وأضاف المصدر ذاته أنه لم يقص اللاعبين الدوليين من الدورة، خاصة وأن كل الأمور سارت وفق إرشادات الكاف.

وأضحت المديرية الفنية في السياق ذاته بأن الاتحاد الجزائري للعبة راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تسوية وضعية الدوليين السابقين من أجل مساعدتهما على إكمال الدورة التدريبية. وكانت الفاف قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم المديرية الفنية الوطنية دورة تدريبية ستكون مخصصة للحصول على إجازة من صنف "أ".

وستعقد الدورة الأولى بداية من 05 إلى 09 ديسمبر 2020 بالجزائر العاصمة.