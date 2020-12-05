كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز عن الأسباب التي حالت دون انضمامه إلى نادي قطر القطري.

" وقال لاعب سانت إتيان الفرنسي في تصريحات خص بها صحيفة "لوبروغري": "لم يكن هناك ما أبحث عنه على الإطلاق ، فمن الناحية المالية تحدثنا عن شيء وعندما ذهبت إلى هناك وجدت شيء آخر."

وأضاف:" حتى من ناحية كرة القدم .. صحيح تحدثنا طويلا عن دول الخليج لكن ليس هذا ما أبحث عنه في الوقت الراهن."

وأردف:"مازالت أريد اللعب بفرنسا وأوروبا ، ماذا لو كان لدي عروضا أخرى ؟، الفترة التي مررت بها جد صعبة خصوصا في بداية الموسم، في كرة القدم الأمر صعب عندما لا تلعب." وبخصوص علاقته مع مدرب الفريق كلود بويال أكد رياض:" هناك مسألة احترام وفقط فأنا لست هنا من أجل إحداث المشاكل."