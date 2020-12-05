تسببت الثلوج المتساقطة فجر اليوم السبت في صعوبة حركة السير على مستوى منطقة "لقرمي" ببلدية البيض، حسبما أفادت مديرية الأشغال العمومية.

وأفاد ذات المصدر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعوان صيانة الطرقات لذات المصالح تدخلوا صبيحة اليوم لإزالة الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بالمخرج الجنوبي الشرقي لعاصمة الولاية وبالتحديد بمنحدر منطقة" لقرمي" لتسهيل حركة المركبات عبر هذا الطريق، الذي يعرف صعوبة في السير مع كل تساقط للثلوج.

وقد تم تسخير لهذا التدخل 15 عون صيانة وكاسحة للثلوج حيث عادت حركة السير إلى طبيعتها فيما تشهد مختلف طرقات الولاية حركة سير عادية.

من جانبهم تدخل أعوان الحماية المدنية صبيحة اليوم ببلدية بوعلام بعدما تسببت الثلوج في انقلاب سيارة وانحراف سيارتين عن مسارهما مع تسجيل جريح واحد جراء هذه الحوادث تم تحويله نحو العيادة المتعددة الخدمات لذات الجماعة المحلية، كما أفاد به المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم الراجع بن عامر .

وقد وضعت مصالح الحماية المدنية مخططا لتأمين وتسهيل حركة السير عبر مختلف المحاور الطرقية والمناطق التي عرفت تساقطا للثلوج مع وضع مختلف أفرادها في جاهزية للتدخل السريع.