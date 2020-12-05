تم فجر اليوم السبت إنقاذ وإجلاء ثمانية أشخاص بعد انهيار جدار خارجي و سلالم بناية قديمة بأعالي القصبة بالجزائر العاصمة العتيقة دون تسجيل ضحايا كما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأكد الملازم الأول المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر خالد بن خلف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "مباشرة بعد سقوط جزء من هذه البناية القديمة الموجدة بـ 5 شارع نفيسة بأعالي القصبة العتيقة تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إجلاء الضحايا المتشكلين من ثمانية أشخاص من مختلف الأعمار كانوا يقطنون بها".

وذكر المصدر بأنه تم التكفل بالضحايا حيث تم تخصيص ثلاث شاحنات وثلاث سيارات إسعاف وفرقة للإنقاذ في الأماكن الصعبة. من جهته، أكد رئيس بلدية القصبة أعمر زتيلي عن سقوط هذه البناية القديمة التي تتشكل من طابقين"أرضي والأول والسطح" حيث تم "إجلاء أربع عائلات تقطن بها والتكفل بها في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن "السلطات المعنية من سلطات محلية وأعوان الحماية المدنية سارعت فور وقوع الحادث لمساعدة هذه الأسر لاسيما في هذا الوقت بالذات بالنظر لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وبرودة الطقس. "

وأوضح رئيس البلدية أن والي الجزائر العاصمة أعطى من جهته "موافقته من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إسكان هذه العائلات المتضررة" مذكرا بأن "جزءا من سكان هذه البناية الهشة كانوا قد استفادوا من عملية ترحيل في 1987. " وأشار في هذا الشأن غالى أن حوالي 80 بالمائة من النسيج العمراني للقصبة قديم وهش وأن أزيد من 1300 بناية مصنفة في الخانة الحمراء تستدعي ترحيل قاطنيها.