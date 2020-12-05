أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن اضطرابا جويا قويا، يجتاح أغلب المناطق الساحلية والداخلية للبلاد.

وأفاد تنبيه نشر على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تجتاح ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، ڨالمة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران، عين تموشنت، تلمسان، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم السبت إلى غاية فجر يوم غد الأحد، والكمية المتساقطة تتعدى 25 ملم محليا.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى استمرار تساقط الثلوج والصقيع، على الولايات التالية: تلمسان، النعامة، البيض،سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريح، المسيلة، وباتنة، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم السبت، وكمية التساقط بين 15 و20 سم.

كما نبه نفس المصدر، إلى استمرار هبوب رياح قوية على ولاية تلمسان، وذلك إلى غاية منتصف ليلة اليوم السبت.

فيما حذر المصدر من موجة برد قارس يمس الولايات التالية: تلمسان، النعامة، البيض،سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريح، المسيلة، وباتنة، وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.