أدى تساقط الثلوج صبيحة اليوم السبت بمرتفعات ولاية تيسمسيلت إلى تسجيل "صعوبات كبيرة" في حركة السير بالطريق الولائي رقم 5 في شطره الرابط بين بلديتي برج بونعامة وسيدي سليمان، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وقد تسببت الثلوج مصحوبة بموجة من الصقيع في صعوبات كبيرة في حركة سير المركبات، خصوصا ذات الوزن الثقيل على الطريق الولائي رقم 5 لاسيما في شطره الرابط بين بلديتي برج بونعامة وسيدي سليمان (عند المخرج الجنوبي لمدينة برج بونعامة)، استنادا إلى ذات المصدر.

وتعمل مصالح الحماية المدنية مدعومة بأعوان الصيانة التابعين لمديرية الأشغال العمومية ومصالح بلدية برج بونعامة على تسهيل تنقل السيارات باستعمال كاسحات الثلوج ومادتي الملح والحصى.

وبالرغم من التساقطات الثلجية التي شهدتها المنطقة صبيحة اليوم إلا أن مصالح الحماية المدنية "لم تسجل أي حادث مرور عبر شبكة طرقات الولاية"، وفق نفس المصدر.

ومن جهتها، أشارت المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) إلى أن تساقط الثلوج على مرتفعات ولاية تيسمسيلت سيتواصل خلال الـ 24 ساعة المقبلة مع توقع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة قد تصل إلى 3 درجات مئوية.