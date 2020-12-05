قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد حليلوزيتش بأن أسود الأطلس ليسوا جاهزين بعد لتحقيق انجاز كبير بالرغم من النتائج الطيبة التي يحققها لاعبوه.

وفي مقابلة تلفزيونية لقناة "الرياضية" المغربية كشف البوسني بأن فريقه قادر على تحقيق الفوز أمام المنتخب الجزائري وقال :" لا أخفي أننا قادرون على هزم منتخبات قوية كالسنغال والجزائر، لكن قد ننهزم أمام منتخبات أقل مستوى."

وأردف: " أي أنه على صعيد الاستقرار والانسجام لم نصل بعد للمستوى المطلوب خاصة خارج الميدان."

واقترب المنتخب المغربي من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بوصوله إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة ، بفارق 5 نقاط عن موريتانيا، ويحتاج أسود الأطلس إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين