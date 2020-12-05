استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو الذي يقوم بزيارة عمل تدوم يومين إلى الجزائر.

المحادثات التي جرت بين الوزيرين بمقر وزارة الشؤون الخارجية تم توسيعها بعد ذلك لأعضاء الوفدين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن "هذه الزيارة، الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و إيطاليا".

كما أضاف ذات المصدر أنها "ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

ويتضمن جدول أعمال المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الإقليمية و الدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي.