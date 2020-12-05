أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تمديد التسجيلات في مسابقة الترتيب والتوجيه في الدراسات العليا الطور الثاني ماستر بداية من تاريخ الأحد 6 ديسمبر، لتمكين كل الراغبين في إتمام ملفاتهم للمشاركة في ظروف معقولة.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن العملية لا مركزية تجرى على مستوى المؤسسات الجامعية عن بعد، موضوحة أنها ستتدخل لمرافقة المؤسسات الجامعية لوضع تطبيق لمساعدتهم للقيام بهذه العملية وإيداع ملفات المترشحين للماستر رقميا.

وأوضحت بيان لذات الوزارة، أنها ستمنح الحاملين لشهادة بكالوريا 2020 الراغبين في التحويل فرصة أخرى ابتداء من تاريخ 6 ديسمبر لإجراء تحويلاتهم.