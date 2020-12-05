سجلت الحماية المدنية احتراق أسلاك كهربائية إثر تسرب للغاز مساء أمس الجمعة من الأنبوب الرئيسي بحي سركينة بقسنطينة والذي أعقبه حريق دون وقوع خسائر بشرية، حسب ما أكده بيان صادر اليوم السبت عن مصالح المديرية الولائية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، أن عناصر الحماية المدنية قد تمكنوا من إخماد الحريق في حدود السادسة و5 دقائق من مساء أمس الجمعة مما حال دون انتشاره.

وقد سخرت الحماية المدنية لأجل ذلك 5 شاحنات إطفاء و سيارتي إسعاف و25 عونا يؤطرهم 5 ضباط، حسب ما ورد في ذات البيان.

للتذكير، صرحت المكلفة بالاتصال بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، وهيبة تخريست، مساء أمس الجمعة لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن أحد الأشخاص الذي كان يقوم بأشغال حفر دون الحصول مسبقا على ترخيص من مصالح ذات الشركة هو من تسبب في هذا الحريق.

وأضافت بأن الحريق قد تسبب في قطع التموين بالغاز في حي سركينة، مذكرة بأن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة قد سجلت منذ جانفي وإلى غاية نوفمبر من السنة الجارية، ما مجموعه 270 اعتداء على منشآت غازية على وجه الخصوص وقع أغلبها ببلدية الخروب والمقاطعة الإدارية علي منجلي وتسببت فيها مؤسسات عمومية وخاصة.

للإشارة، فقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في هذا الحادث.