قال مساعد مدرب شباب بلوزداد كريم بختي بأن مواجهة الغد أمام النصر الليبي لن تكون سهلة على الطرفين خصوصا وأن المنافس يسعى لتعويض خسارة الذهاب بالجزائر أمام شباب بلوزداد فسيحاول العودة بالتأهل من مصر وتفادي أن مفاجأة.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي أكد بختي: "نتواجد في ظروف مريحة، المناخ هنا سيساعدنا على تقديم مباراة في المستوى، المباراة لن تكون سهلة، الخصم سيلعب كامل أوراقه." وأردف: "لعبنا شوطا أول في الجزائر ويبقى الثاني في مصر، علينا الحذر أمام منافس خلق لنا بعض الصعوبات بملعب 5 جويلية وظل يلعب إلى الخلف حتى آخر المباراة."

وأضاف بختي: "صحيح هناك بعض الغيابات بسبب الإصابة في صورة سالمي، تريكات، جرار لكن لدينا تعداد ثري سنعتمد عليه للعودة بالتأهل."