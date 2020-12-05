أعربت الجزائر اليوم السبت على لسان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم دعمها لجهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة بين دول الخليج.

وفي رده على سؤال حول مبادرة الكويت الرامية لحل الأزمة بين دول الخليج، أكد بوقادوم في تصريح له عقب محادثات جمعته بنظيره الايطالي لويجي دي مايو، على "موقف الجزائر المبدئي الداعم لكل الجهود التي تصب في إطار ترقية الحلول السياسية للازمات".

كما عبر وزير الشؤون الخارجية عن "دعم الجزائر لجهود الكويت"، متمنيا أن "تكلل بالنجاح وأن تعود بالخير على جميع شعوب المنطقة وأن يكون لها الأثر الايجابي لحل باقي الأزمات في المنطقة، خاصة الوضع في اليمن".