توفيت تسعينية، زوال أمس الجمعة، حرقا بعد أن شب حريق بمنزلها الكائن بقرية إغندوسن ببلدية عين الزاوية بولاية تيزي وزوة.

وحسب بيان خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو فقد تدخل أعوان وحدة ذراع الميزان لإخماد حريق شب بالطابق الأرضي على الساعة الثالثة والربع من زوال أمس الجمعة.

وحسب الوثيقة نفسها فإن الحريق أدى إلى وفاة عجوز تبلغ من العمر 92 سنة حرقا وتعرض رجل وامرأتين للصدمة نقلوا على إثرها إلى مستشفى بوغني لتلقي العلاج.