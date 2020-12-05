الرابطة الأولى: جولة التعادلات

أجريت، اليوم السبت، أربع لقاءات ضمن الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعاد نصر حسين داي بالتعادل السلبي من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، فيما فشل وفاق سطيف في تأكيد الانتصار الباهر الذي عاد به من العاصمة في الجولة الماضية وفرض عليه التعادل بملعب 8 ماي 45 في سطيف بنتيجة هدف في كل شبكة من طرف سريع غليزان.

كما نجح اتحاد الجزائر بالعودة بأقل الأضرار من بشار عندما واجه الشبيبة المحلية، علما أنه عاد في النتيجة مرتين، حيث انتهى اللقاء بالتعادل هدفين لمثلهما.

في داربي الغرب، تمكن أولمبي الشلف من الإطاحة بوداد تلمسان بنتيجة هدف لصفر على ملعب بومزراق.

وكانت الجولة قد افتتحت أمس الجمعة بإجراء أربع لقاءات، والملاحظ هو انتهاء 6 مقابلات من أصل 8 أجريت أمس واليوم بنتيجة التعادل.

النتائج:

السبت:

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 2 - 2

وفاق سطيف - سريع غليزان 1 - 1

جمعية الشلف - وداد تلمسان 1 - 0

أمس الجمعة:

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 1 - 1

نادي بارادو - شباب قسنطينة 2 - 2

مولودية وهران - شبيبة القبائل 0 - 0

المقابلات المؤجلة:

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة