النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت:

السبت:

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 2 - 2

وفاق سطيف - سريع غليزان 1 - 1

جمعية الشلف - وداد تلمسان -جارية حاليا-

أمس الجمعة:

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 1 - 1

نادي بارادو - شباب قسنطينة 2 - 2

مولودية وهران - شبيبة القبائل 0 - 0

المقابلات المؤجلة:

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة