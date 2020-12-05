الرابطة الأولى: نتائج الجولة الثانية

رياضة
5 ديسمبر 2020 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

  

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت:

 

السبت:

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي          0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر           2 - 2

وفاق سطيف - سريع غليزان            1 - 1

جمعية الشلف - وداد تلمسان              -جارية حاليا-

 

أمس الجمعة:

جمعية عين مليلة - نجم مقرة                      2 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس             1 - 1

نادي بارادو - شباب قسنطينة                      2 - 2                    

مولودية وهران - شبيبة القبائل                    0 - 0

 

المقابلات المؤجلة:

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول