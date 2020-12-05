الرابطة الأولى: نتائج الجولة الثانية
رياضة
5 ديسمبر 2020 () - إ.ب/وأج
النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت:
السبت:
اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 0 - 0
شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 2 - 2
وفاق سطيف - سريع غليزان 1 - 1
جمعية الشلف - وداد تلمسان -جارية حاليا-
أمس الجمعة:
جمعية عين مليلة - نجم مقرة 2 - 1
أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 1 - 1
نادي بارادو - شباب قسنطينة 2 - 2
مولودية وهران - شبيبة القبائل 0 - 0
المقابلات المؤجلة:
مولودية الجزائر - أولمبي المدية
شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة