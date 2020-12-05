اصدرت محكمة تلمسان على عون يعمل بالإقامة الجامعية رقم 4 التابعة لمديرية الخدمات الجامعية 2 بتلمسان بـ18 شهرا سجنا نافذة بعد أن تم القبض عليه متلبسا بسرقة كمية معتبرة من اللحوم الحمراء سرقها من مخزن الاقامة الجامعية والتي كانت موجهة للطلبة .

وأثناء التحقيق معه ذكر ثلاثة أسماء لعمال يعملون معه حيث ادينوا هم أيضا بعام حبس نافذة. مع العلم أن السارق تم القبض عليه في حاجز لمصالح الأمن التي أثارت انتباهها الكمية المعتبرة من اللحم ليتم القبض عليه والتحقيق معه.من جهة أخرى لا تزال مصالح الأمن تحقق في الاقامة الجامعية رقم 4 للتدقيق في التسيير السابق فيها.