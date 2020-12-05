استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية، لويجي دي مايو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة، شكل "فرصة لمواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية والمناقشات حول تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، لاسيما في إطار الاجتماعات المقبلة لآليات التعاون الجزائرية-الإيطالية".

وكان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، قد استقبل الوزير الإيطالي المتواجد بالجزائر في إطار الزيارة الثانية من نوعها خلال سنة 2020.

وتندرج هذه الزيارة التي تدوم يومين، في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وتشكل فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا، لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.

وسمحت الزيارة بتوقيع الجزائر وايطاليا على مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.