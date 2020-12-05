أعلنت إدارة اتحاد الجزائر اتفاقها مع المدرب الفرنسي تييري فروجي للإشراف على العارضة الفنية للنادي خلفا لمواطنه فرانسوا تشيكوليني المقال بسبب مقاطعته لحفل تسليم الميداليات الذي أعقب نهائي كأس الجزائر الممتازة.

وحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" فإن التقني الفرنسي سيوقع عقد يمتد لمدة موسم واحد مع أبناء سوسطارة.

وكان فروجي قد أشرف على العارضة الفنية لاتحاد الجزائر في موسم 2018-2019 وتم إقالته عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر شهر مارس 2019، إلا أنه يعتبر من مهندسي لقب البطولة الأخير الذي فاز به النادي تلك السنة.