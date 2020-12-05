ترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كورنا المستجد.

وحسب بيان الوزارة الأولى شارك في هذا الاجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.

وذكّر الوزير الأول –حسب نفس البيان- بتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية الـمرتبطة بكورونا فيروس والتي أثرت بشدة على السكان، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا.

وبهذا الشأن، قرر الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ: 5000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19؛ 3500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة "RT.PCR" كوفيد-19؛ 1500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد-19.

وأضاف نفس البيان أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الفاتح جانفي 2021، لـمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب تطور الوضعية الوبائية.