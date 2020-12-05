شارك رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، اليوم السبت، في مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الثالثة عشرة حول "الاتفاقية الإفريقية للتجارة القارية الحرة" في جوهانسبورغ، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".



وبدأت أعمال القمة بكلمة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ثم كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، ثم كلمة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني.



ويتضمن جدول أعمال أول قمة افتراضية مرئية المنعقدة على مدار يومين، تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وبيانات من رؤساء الدول والحكومات.



وسيتم خلال هذه القمة الاستثنائية، تسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، من قبل رئيس المفوضية موسى فقيه محمد، والتعهدات بالدعم من الشركاء الإستراتيجيين، البروفيسور بنديكت أورام رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.



ومن المقرر أن يتم اعتماد المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واعتماد إعلان جوهانسبورغ حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.



وستشهد القمة غدا الأحد، اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةعشر حول "إسكات البنادق" لمدة يوم عبر المنصات الإفتراضية.