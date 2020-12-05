شكر الدولي الجزائري نبيل بن طالب نادي وفاق سطيف على تضامنه معه ضد التصريحات العنصرية التي كان ضحية لها في ألمانيا مؤخرا.

ورفع لاعبو النادي السطايفي، اليوم السبت، لافتة كتب عليها " لا للعنصرية .. كلنا نبيل بن طالب" قبل بداية لقاء الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى ضد سريع غليزان بملعب 8 مي 45 في سطيف.

وكان الدولي الألماني الأسبق "ستيفن فرويند" قد هاجم ثنائي نادي" شالكه 04" الألماني نبيل بن طالب والمغربي أمين حارث عقب إنزالهما إلى الفريق الثاني بسبب عدم انضباطهما بقرار من قبل المدرب "مانويل باوم".

وأرجع نجم "المانشافت" في تصريحات تلفزيونية لقناة "سبورت 1" أن إبعادهما عن الفريق الأول وإنزالهما إلى الرديف يعود إلى أصولهما الجزائرية والمغربية.