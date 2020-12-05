فاز مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثنائية السيتي رحيم سترلينج (5) وكيفين دي بروين (26).



وهو الفوز الخامس لسيتي في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 18 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين وبفارق الاهداف أمام ليستر سيتي، فيما مني فولهام العائد الى دوري الاضواء، بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.



ومنح سترلينغ التقدم لمانشستر سيتي مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.



وحصل سترلينغ على ركلة جزاء اثر عرقلته من الدنماركي يواكيم اندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).



وبات سترلينغ أكثر لاعب في تاريخ البرميرليغ يحصل على ركلات جزاء (20) بحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.



وأهدر سترلينغ فرصة اضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي الجزائري رياض محرز خلف الدفاع فسددها "على الطاير" من مسافة قريبة أبعدها الحارس (32).



وحرمت العارضة دي بروين من تسجيل الهدف الثالث عندما ردت تسديدته اليسارية من مسافة قريبة (50).



وأنقذ أريولا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة قوية لدي بروين اثر انفراد بعد تلقيه تمريرة من محرز (57).