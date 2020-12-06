وصلت ، أمس السبت ، الى مطار هواري بومدين الدولي طائرة محملة بالمساعدات الطبية بمساهمة الجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا تضامنا مع ابناء وطنهم لمواجهة فيروس كورونا .

وتعد هذه هي الشحنة السادسة من المساعدات الطبية كهبة من الجالية الجزائرية بالخارج جمعتها " جمعية التضامن الانساني " لجاليتنا بفرنسا .

وبهذه المناسبة أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية بالخارج نزيه برمضان ، على دور المجتمع المدني في مكافحة وباء كورونا

وقال بن رمضان ،أن الطائرة جاءت محملة بــ 20 طن من المساعدات بالتنسيق بين جمعيتين احداهما في الخارج والاخرى جمعية بداخل التراب الوطني بالجزائر العاصمة والتي سيتم توزيعها على 13 مستشفى ".

وكان في استقبال الشحنة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي والذي عبر عن سعادته لهذه الهبة التضامنية من طرف الجالية الجزائرية .