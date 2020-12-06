يواجه عشية اليوم فريق شباب بلوزداد على ملعب " بتروسبورت " نادي النصر الليبي لحساب إياب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى رفقاء القائد شمس الدين نساخ للعودة بورقة التأهل الى دور المجموعات ، من العاصمة المصرية القاهرة من خلال إنهاء المواجهة باكرا لتفادي أي مفاجأة أمام منافس سيلعب كامل أوراقه.

وكان اللقاء الأول الذي لعب بين الطرفين بملعب 5 جويلية قد عرف فوز ممثل الجزائر بهدفين دون رد ، نتيجة أعتبرها مساعد مدرب شباب بلوزداد كريم بختي بأنها نصف تأشيرة.

خصوصا وأن الخصم شكل بعض الصعوبات على فريقه من خلال ركونه في الخلف والدفاع بالرغم من تأخره في النتيجة.

وخلال الاجتماع التقني الذي عقد مساء الأمس تم الإنفاق على جميع التفاصيل من بينها القميصان حيث سيدخل شباب بلوزداد بالزي الأحمر ،في حين سيرتدي النصر الليبي اللون الأبيض.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة مباشرة عبر القناة الوطنية السادسة والليبية الرياضية في اللقاء المقرر بداية من الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت الجزائري.