توفي رعيتان صينيتان على اثر اصطدام ثلاث سيارات نفعية على مستوى الطريق السيّار شرق غرب، بمنطقة الزاوية ببلدية وادي الجمعة، في حين أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تمّ إجلاءهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان لتلقي العلاج.

وقالت ذات المصالح، بأن الوحدة الرئيسية سجلت إلى غاية السادسة من مساء أمس والتي تزامنت مع سقوط معتبر للأمطار 4 حوادث مرور خلفت مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

أهمها الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة مساء حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة اثر اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات نفعية على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة الزاوية بوادي الجمعة والذي أسفر عن مقتل رعيتين صينيتين يبلغان 50 سنة وإصابة 4 آخرين بجروح. حيث تمّ إسعافهم وإجلاءهم إلى مستشفى محمد بوضياف.