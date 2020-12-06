نشرت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة ،اليوم الأحد، في بيان عبر صفحتها في "الفيسبوك"، حقائق ومعلومات صادمة في قضية مقتل الطفل يانيس حسان.

وقالت المنظمة، أن الطفل يانيس تعرض للاختطاف والقتل من طرف وحوش بشرية، وعثر عليه مبتور "اليد" و"القدم" في غابة على بعد 400 متر من مسكن عائلته، وان وفرضية افتراسه من طرف ذئب مجرد خزعبلات.

وأكدت المنظمة أن المكان الذي عثر على الجثة سبق وأن تم تمشيطه، في اليومين السابقين، من طرف سكان القرية والحماية المدنية والدرك الوطني ولم يجدوا أي أثر للطفل رغم الاعتماد على الكلاب المدربة، ما يعني أن الجاني أو الجناة قاموا بنقل الجثة إلى عين المكان ليلة الجمعة.

وتابعت المنظمة، أن الجثة عثر عليها بدون بعض الأعضاء ما يدل أن الجناة لهم دوافع وأهداف في اختيار الضحية، ودرسوا الأمر بدقة، فهذا يدل أن الجناة أو على الأقل المتواطئين معهم ينحدرون من المنطقة ومن معارف العائلة.

وأكدت على ضرورة التحقيق الأمني لكل العائلة الكبيرة والجيران وسكان القرية وسكان القرى المجاورة، وخصوصا يجب التحقيق مع "مشعوذات" و"مشعوذين" من المنطقة علما أن من أعراف "الشعوذة" استخدام أيادي الموتى في ممارسة طقوس السحر، وربما يكون الغرض من بتر أعضائه للمتجارة بها.

كما كشفت المنظمة، أن جثة يانيس عثر عليها عارية وثيابه وحذائه البلاستيكي "ليبوط" عثر عليها في نفس المكان ولم تتعرض للتمزق ودعت المنظمة العائلات إلى اليقظة والحذر.