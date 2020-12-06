تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية اليوم الأحد، والتي كانت معلقة منذ 9 أشهر، في إطار التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي وباء كورونا، على عكس الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر "تبقى معلقة إلى إشعار آخر".

وتم تنظيم برنامج يومي للرحلات المسطرة من طرف الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الوطن".

وقد قال المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية أمين اندلسي ، أمس:" أن الخطوط الجوية الجزائرية هيأت كل الظروف لتكون في موعد الــ6 من ديسمبر الجاري التاريخ المحدد لانطلاق هذه الرحلات من والى جنوب البلاد، ومن جهة أخرى وكمرحلة أولى 50 في المائة من الرحلات ستكون في خدمة شمال البلاد".