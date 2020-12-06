ثمن معز بوعكاز مدرب اتحاد بسكرة نقطة التعادل التي حققها فريقه أمام نصر حسين في المواجهة التي احتضنها ملعب 18 فبراير بالعالية.

وقال بوعكاز في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك: "كنا نأمل في تحقيق الفوز أمام النصرية، أشكر اللاعبين على الروح القتالية التي ميزتهم خلال المواجهة، تفادينا الهجمات المعاكسة من الخصم، كان لدينا استحواذ جيد للكرة لكن للأسف الكرة لم تلامس الشباك."

وأضاف: "سوء الأرضية أمام منطقة الجزاء صعب من تسجيل الأهداف، الأمر أعاق حتى المنافس." وختم: "نسعى دائما للفوز، حتى بتواجد بعض الإشكاليات نحاول التأقلم، متفائل بالقادم، الآن سنشرع للتحضير للقاء نجم مقرة."

ومنح الطاقم الفني لاتحاد بسكرة 48 ساعة راحة للاعبين من أجل استرجاع أنفسهم، والاستعداد للجولة الثالثة من المحترف الأول.

